Fase 2: De Pasquale (FI), Sala difenda Milano da governo di sinistra che non ne capisce il modello

- "Sala difenda Milano da un governo di sinistra che non capisce il modello Milano". Così il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Fabrizio De Pasquale, commenta ciò che è successo oggi alla protesta dei commercianti. "Multare chi vuole solo lavorare è la risposta odiosa di chi non conosce i sacrifici e il lavoro che tengono in piedi un'attività. Milano, capitale del food, degli aperitivi, del turismo business pagherà il prezzo più duro di tutta Italia e merita risposte e aiuti immediati", osserva l'azzurro. "Sala - conclude - non può continuare a dirci che aspetta il soverno per intervenire. Per evitare chiusure e crisi deve sacrificare subito qualche tassa comunale e adottare un rito ambrosiano per le aperture in sicurezza".(com)