Venezuela: Maduro, altri 4 arresti per presunto coinvolgimento in operazione "Gedeon" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo il procuratore generale venezuelano, Tarek William Saab, ha accusato Guaidò di essere legato all’ex membro delle forze speciali Usa Jordan Goudreau, e di avere pagato per arruolare mercenari. Secondo il procuratore venezuelano, riporta il quotidiano "Panorama", il presidente dell’Assemblea nazionale avrebbe reclutato mercenari attraverso contratti per un totale di 212 milioni di dollari per orchestrare un’invasione del paese e mettere fine al governo di Nicolas Maduro. Secondo Saab il denaro sarebbe stato sottratto alla compagnia petrolifera statale Pdvsa, oltre che da conti bloccati all’estero a causa delle sanzioni Usa. (Brb)