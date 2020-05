Alitalia: sindacati, firmato accordo su Cigs, ora subito confronto con governo su newco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo "lungo e faticoso confronto, durato molte settimane presso il ministero del Lavoro, si è giunti ad un esito positivo con il gruppo Alitalia per la Cassa integrazione straordinaria, prevista fino al prossimo 31 ottobre". A dichiararlo in una nota Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta, che proseguono: "La sottoscrizione di questo accordo è un atto di grande responsabilità per tutelare sia l'occupazione che il reddito dei dipendenti del gruppo Altalia, in una fase di drammatico crollo del mercato del trasporto aereo per la pandemia Covid-19. Questa Cigs - spiegano le quattro organizzazioni sindacali - è la prosecuzione della cassa protettiva avviata dalla amministrazione straordinaria Alitalia nel 2017, e coinvolgerà tutti i lavoratori del gruppo di terra e di volo, compresi quelli di City Liner". (segue) (Com)