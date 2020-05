Balcani: summit Ue, solidarietà per crisi Covid-19 e sostegno a percorso integrazione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure immediate per contenere la pandemia di Covid-19 saranno seguite "da una nuova fase di stretta cooperazione per far fronte al massiccio impatto socioeconomico della crisi". A questo proposito, la Commissione europea è invitata a presentare un solido piano economico e di investimenti per la regione, volto a rilanciare le economie accrescendone nel contempo la competitività, al fine di migliorare i collegamenti all'interno della regione e con l'Ue. "Gli investimenti sono di fondamentale importanza per stimolare la ripresa della regione sul lungo termine e sostenere le riforme necessarie per continuare ad avanzare sul percorso europeo e colmare le disparità apportando più velocemente vantaggi per la regione. I Balcani occidentali dovrebbero trasformarsi in economie di mercato funzionanti, in grado di connettersi pienamente al mercato unico dell'Ue, creare posti di lavoro e opportunità imprenditoriali, migliorare il clima imprenditoriale e degli investimenti e promuovere lo stato di diritto", continuano i leader nella dichiarazione. Per raggiungere tale obiettivo è opportuno innanzitutto associare la regione alle ambizioni dell'Ue in materia di clima, in linea con l'accordo di Parigi, promuovere l'agenda verde per i Balcani occidentali, nonché promuovere l'economia digitale e rafforzare la connettività in tutte le sue dimensioni: dei trasporti, energetica, digitale e interpersonale e anche del turismo e della cultura. "Sarebbe altresì necessario porre l'accento sullo sviluppo sociale, in particolare su misure nei settori della sanità, dell'istruzione e della politica sociale, nonché sulla creazione di ulteriori opportunità per i giovani", scrivono. (segue) (Beb)