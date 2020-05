Balcani: summit Ue, solidarietà per crisi Covid-19 e sostegno a percorso integrazione (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In più, "la nostra cooperazione per far fronte alle sfide migratorie, compresa la lotta al traffico di migranti, ha dato i suoi frutti; sarà ulteriormente approfondita e trarrà profitto da strumenti quali la cooperazione con Frontex, l'Easo e Europol". A questo proposito, "i restanti accordi sullo status con Frontex dovrebbero essere conclusi senza indugio" e l'Ue continuerà a sostenere il miglioramento delle capacità di accoglienza nei Balcani occidentali. "Occorre dare la priorità alla sicurezza energetica, anche attraverso la diversificazione delle fonti e delle rotte". L'Ue si compiace del contributo fornito dai partner dei Balcani occidentali alle missioni e operazioni dell'Ue e si attende un ulteriore approfondimento della cooperazione nel settore della politica estera e di sicurezza comune (Pesc) e ribadisce i suoi inviti a tutti i partner affinché progrediscano verso un pieno allineamento alle posizioni di politica estera dell'Ue, in particolare sulle questioni in cui sono in gioco importanti interessi comuni, e agiscano di conseguenza. Al fine di promuovere ulteriormente i nostri interessi condivisi, i leader dell'Ue sono pronti a rilanciare il dialogo politico, anche ad alto livello e in modo sistematico, tra l'Ue e i Balcani occidentali. "Constatiamo con soddisfazione che i nostri partner dei Balcani occidentali aderiscono ai suddetti punti", conclude la dichiarazione. (Beb)