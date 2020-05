Usa: riapre la catena Gap e metterà in vendita anche le mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando la catena di vestiti Gap inizierà a riaprire i negozi questo fine settimana, gli acquirenti noteranno alcune differenze. I camerini e le toilette saranno chiuse e le mascherine saranno messe in vendita insieme ai vestiti. La società, che possiede tra l'altro le catene Gap, Old Navy e Banana Republic, prevede di riaprire circa 800 negozi del Nord America questo mese, a partire da questo fine settimana con alcune sedi in Texas. Lo riporta il “Wall Street Journal”. Insieme a magliette e jeans, venderà maschere in tessuto, come un pacchetto da due per 10 dollari che è da poco disponibile su Gap.com. Le maschere sono realizzate in tessuto in eccesso nelle fabbriche dell'azienda. Una parte del ricavato andrà in beneficenza. (segue) (Nys)