Paesi Bassi: coronavirus, premier Rutte annuncia allentamento delle misure restrittive

- Nei Paesi Bassi dalla prossima settimana inizierà l’allentamento delle misure restrittive adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. È stato il premier olandese, Mark Rutte, ad annunciarlo questa sera, delineando un programma di quattro mesi che prevede la graduale rimozione delle restrizioni sociali che si concluderà a settembre. "Abbiamo fatto progressi insieme, i dati si stanno evolvendo nella giusta direzione", ha detto Rutte nel suo messaggio televisivo alla nazione. "La prima fase dell'epidemia è alle nostre spalle. Questa è una fase di transizione rispetto al contesto attuale di distanziamento sociale", ha aggiunto il premier olandese. Tuttavia, ha spiegato Rutte, le misure di confinamento potrebbero tornare in vigore qualora si dovesse registrare un nuovo picco di contagi. Se il numero di nuovi casi di coronavirus continuerà a ridursi, il blocco in vigore potrebbe prevedere la riapertura a settembre anche dei luoghi di assembramento che presentano le maggiori criticità in termini di contagio, come palestre, saune, locali notturni e casinò. “I passi per una lenta ripresa dell'economia e della vita pubblica daranno al nostro paese la possibilità di guardare avanti e fare progetti per il futuro. Agiremo il più rapidamente possibile, ma è meglio essere più sicuri ora che dispiaciuti in seguito”, ha detto Rutte. (segue) (Beb)