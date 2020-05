Usa: studio, quasi un bambino su cinque non ha cibo a sufficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi un bambino su cinque negli Stati Uniti non ha abbastanza da mangiare. Lo rivela una ricerca pubblicata, secondo il "New York Times", che mostra un aumento dell'insicurezza alimentare senza precedenti in tempi recenti. Il sondaggio è stato effettuato da Brookings Institution, che ha intervistato i genitori. Il tasso è tre volte superiore a quello del 2008, nel peggiore dei casi della Grande recessione: il 17,4 per cento dei genitori ha riferito che i loro bambini non stavano mangiando abbastanza, rispetto al 5,7 per cento di 12 anni fa. Secondo un altro sondaggio, The Covid Impact Survey, si è scoperto che il 23 per cento delle famiglie statunitensi ha dichiarato di non avere denaro per ottenere cibo a sufficienza. Questi sutdi arrivano mentre Democratici e Repubblicani sono in contrasto con le proposte per aumentare i sussidi per i buoni pasto. I democratici vogliono aumentare i sussidi del 15 per cento per tutta la durata della recessione economica, sostenendo che una simile mossa nel 2009 ha ridotto la fame durante la Grande recessione. (Nys)