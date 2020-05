Usa: il "New York Times" raggiunge i cinque milioni di abbonati digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "New York Times" ha annunciato di aver superato la quota record cinque milioni di abbonati digitali, e resistendo a un forte calo delle entrate pubblicitarie nel primo trimestre, grazie a una forte copertura di notizie sulla pandemia di coronavirus. La società, riporta la stampa internazionale, ottiene quasi i due terzi dei suoi ricavi dagli abbonamenti, ha detto oggi che prevede che gli utili degli abbonamenti digitali aumenteranno di oltre il 20 per cento nel secondo trimestre. La società ha conquistato almeno 587 mila nuovi abbonamenti digitali netti nel trimestre in esame. "Il modello di business, con la sua sempre maggiore attenzione alla crescita degli abbonamenti digitali e la riduzione della dipendenza dalla pubblicità, è molto ben posizionato per superare questa tempesta e prosperare in un mondo post-pandemico", ha dichiarato l'amministratore delegato del "Nyt", Mark Thompson. (Nys)