Argentina: crisi del debito, Nobel dell'economia a favore di una ristrutturazione sostenibile (2)

- Secondo questo gruppo, "l'Argentina sta guidando il processo di ristrutturazione del debito pubblico in modo costruttivo e in buona fede" e la proposta elevata ai creditori "riflette adeguatamente la capacità di pagamento del paese". "Riteniamo che un accordo sostenibile sia vantaggioso per entrambe le parti (...) è il momento per i creditori privati di agire in buona fede. Una risoluzione responsabile costituirà un precedente positivo, non solo per l'Argentina, ma per il sistema finanziario internazionale nel suo insieme", conclude il documento. (segue) (Abu)