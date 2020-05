Argentina: crisi del debito, Nobel dell'economia a favore di una ristrutturazione sostenibile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente argentino Alberto Fernandez ha dichiarato lunedì in una intervista che il suo paese non vuole entrare in default e che un'eventuale cessazione dei pagamenti del debito estero renderebbe "più difficile" la ripresa dell'Argentina dall'attuale crisi economica e finanziaria che attraversa il paese. "Non vogliamo entrare in default, se entriamo in default sarà più difficile" ha affermato. Fernandez ha ribadito che il suo governo ha presentato "un'offerta sostenibile" e ha sottolineato che l'attuale contesto segnato dall'impatto globale della pandemia del nuovo coronavirus è diverso da quello di alcuni mesi fa. "Il mondo è cambiato, in questo mondo di oggi molti paesi sono in situazione di default", ha affermato. (Abu)