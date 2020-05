Fase 2: artigiani a Comune di Milano, creare tavolo banche, sburocratizzare pratiche e ridurre imposte locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La creazione di un tavolo banche, la sburocratizzazione delle pratiche e la riduzione delle imposte locali: sono questi alcuni degli interventi che le associazioni degli artigiani hanno chiesto all'amministrazione comunale di Milano, durante la commissione consiliare Attività produttive dedicata all'impatto dell'emergenza Covid sulle piccole imprese artigiane. "La crisi ha colpito e colpirà tutti, ma in modo differente a seconda dei settori dell'artigianato", ha spiegato il segretario generale dell'Unione Artigiani di Milano, Marco Accornero, sottolineando in particolare le difficoltà del "settore dell'acconciatura e dell'estetica, per cui su Milano stimiamo 3.500 imprese, con 10/11mila addetti". Per queste attività Accornero sollecita "una riapertura anticipata rispetto al 1° giugno, perché le imprese di questo settore si sono già adeguate con i protocolli e i dispositivi di protezione" e, a livello locale, "interventi specifici sulle tasse e i tributi comunali, perché queste sono le imprese che hanno subito il maggior danno, hanno chiuso per prime e riapriranno per ultime". Il segretario dell'Unione Artigiani, come i segretari generali di Cna Lombardia Stefano Binda e di Confartigianato Milano, Monza Brianza Enrico Brambilla hanno evidenziato in modo particolare i problemi di liquidità. "Rischiamo l'interruzione del circuito dei pagamenti. Ci auguriamo che le misure messe in atto a livello nazionale accelerino in termini di velocità, perché alle imprese purtroppo è arrivato ancora troppo poco, per non dire niente", ha detto Accornero, proponendo che "il Comune possa, anche chiamando a raccolta le banche milanesi, attraverso la fondazione Welfare ambrosiano, ampliare il raggio di azione in termini di portata e di intervento verso le piccole e micro imprese, per assicurare un circuito di liquidità". (segue) (Rem)