Fase 2: artigiani a Comune di Milano, creare tavolo banche, sburocratizzare pratiche e ridurre imposte locali (2)

- Il segretario della Cna Lombardia Stefano Binda a Palazzo Marino ha chiesto invece di "provare a fare un tavolo banche, non solo orientato all'anticipazione degli ammortizzatori sociali, ma anche per fare un monitoraggio di quello che sta succedendo nell'attuazione delle linee di credito volute dal governo". Un'indagine sul decreto liquidità condotta dalla Cna presso gli artigiani - ha riferito il segretario - ha dimostrato che il 95 per cento delle imprese lombarde non si è ancora vista accettare la propria richiesta dalla banca, al 4 per cento è stata rifiutata, mentre meno dell'1 per cento è stato soddisfatto anche nell'importo. "È vero che siamo all'inizio dell'operatività di questo decreto, ma il carattere banco-centrico degli interventi fin ora messi in atto sta rallentando molto l'erogazione di liquidità alle imprese. Tant'è vero che nel set delle nostre richieste a governo e regione sta entrando prepotentemente la richiesta di liquidità a fondo perduto", ha detto Binda, che ritiene "timidi" gli interventi di Regione Lombardia, perché "vanno quasi esclusivamente a supporto di linee di finanziamento bancario e in abbattimento tassi". Secondo il segretario generale di Confartigianato Milano, Monza Brianza, Enrico Brambilla, oltre a un problema di lentezza nell'attuazione del decreto liquidità, "le imprese hanno approcciato questa partita del credito con grande prudenza. Non so - ha detto - se questo derivi da un atteggiamento ostruzionistico degli istituti di credito o anche dalla mancanza di fiducia e di prospettiva per il futuro, che porta molte imprese a fare bene i conti prima di andarsi a indebitare". (segue) (Rem)