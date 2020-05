Fase 2: artigiani a Comune di Milano, creare tavolo banche, sburocratizzare pratiche e ridurre imposte locali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Brambilla il clima di sfiducia è "il principale avversario da combattere, per evitare che le imprese che ancora non hanno riaperto decidano di abbandonare definitivamente la scena". Per contrastarlo il segretario a Palazzo Marino chiede "misure non decisive, ma in questo momento utili, sul fronte della fiscalità locale, prevedendo non tanto un rinvio di imposte locali, quanto un intervento deciso sulla Tari in funzione del fatto che ci sono imprese che per due/tre mesi non hanno conferito rifiuti allo smaltimento e che andrebbero a sostenere dei costi per una tariffa a cui non corrisponde un servizio. Stesso ragionamento per la tassa delle insegne, che sono rimaste spente e chiuse in questi mesi. Per finire all'Imu che grava anche sui negozi di proprietà e sui capannoni". All'amministrazione comunale i rappresentanti degli artigiani chiedono anche un sburocratizzazione delle pratiche, soprattutto di quelle edilizie, "attivando il più velocemente possibile una serie di cantieri a Km0, che vedono come protagoniste le nostre imprese di servizi locali, con scelte coraggiose che possano andare verso affidamenti a piccole imprese, senza ricorso ai general contractor", ha detto Brambilla. "Quello che il Comune può fare - ha suggerito Accornero - è velocizzare il più possibile il rilascio delle concessioni e sburocratizzate le procedure per la domanda che residuerà, perché è un vero peccato che se c'è ancora chi vuole investire in edilizia e ristrutturazioni, poi venga rallentato dalla burocrazia in un periodo come questo". Infine la stagione dei saldi: "Per molte di queste imprese - ha spiegato Brambilla - riaprire nel pieno della stagione dei saldi potrebbe comportare un doppio problema". (Rem)