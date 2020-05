Coronavirus: Francia, 278 morti nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia sono morte a causa del coronavirus 278 persone nelle ultime 24 ore, per un bilancio complessivo di 25.809 decessi. Lo riferisce la Direzione generale della sanità. Le persone ricoverate sono 23.983, con 833 nuove ospedalizzazioni e 792 dimissioni nell'ultimo giorno. I pazienti in terapia intensiva sono 3.147, 283 in meno. Da ieri le persone riscontrate positive sono 939, per un totale di 137.150 malati dal 16 marzo ad oggi.(Frp)