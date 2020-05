© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da subito le linee guida - precisa il Mit - costituiranno, inoltre, il riferimento per l'adozione, da parte di Anas e dei concessionari autostradali, delle azioni da porre in essere in ordine all'approfondimento e alla frequenza delle ispezioni, alla programmazione temporale degli interventi nonché agli eventuali provvedimenti di limitazioni del traffico. (Com)