Usa: il dipartimento di Stato posticipa la verifica sull'indipendenza di Hong Kong

- Il dipartimento di Stato Usa sta posticipando la pubblicazione di un rapporto al Congresso che valuterà se Hong Kong goda o no di sufficiente autonomia dalla Cina per continuare a ricevere un trattamento speciale dagli Stati Uniti. Lo ha comunicato il segretario di Stato, Mike Pompeo, oggi, in conferenza stampa. Lo riporta la stampa internazionale. Il ritardo è per includere nel rapporto "eventuali azioni aggiuntive che Pechino potrebbe prendere in considerazione in previsione" del Congresso nazionale popolare del 22 maggio in Cina "che minerebbe ulteriormente l'autonomia della gente di Hong Kong". (segue) (Nys)