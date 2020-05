Balcani: Michel, riaffermata prospettiva europea, priorità a riforme e lotta a corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al vertice in videoconferenza dell'Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali è stata riaffermata la prospettiva europea per la regione e l'importanza di portare avanti le riforme e di proseguire il lavoro sullo stato di diritto, i valori democratici, la lotta contro la corruzione e il crimine organizzato. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo i lavori del summit. Michel ha spiegato che "il primo tema importante (di oggi) è stato il Covid-19". A questo proposito, il presidente ha ricordato che l'Ue ha mobilitato un pacchetto da 3,3 miliardi di euro aiutare i paesi partner ad affrontare la pandemia. "E' essenziale per noi lavorare nel quadro del G7 e del G20 perché questa sfida è globale e richiede soluzioni globali", ha sottolineato Michel. Secondo argomento del summit, la prospettiva europea dei partner dei Balcani occidentali. "Abbiamo confermato questa forte posizione. E' importante continuare a realizzare le riforme. La lotta contro la corruzione e il crimine organizzato, lo stato di diritto, i valori democratici, sono le priorità essenziali", ha spiegato. Infine, Michel ha ribadito l'importanza degli accordi di Prespa e dell'accordo di buon vicinato fra Bulgaria e Macedonia del Nord quali sforzi per "ridurre le tensioni" e ha ribadito l'importanza della "decisione dell'apertura dei negoziati con Albania e Macedonia del Nord". (Beb)