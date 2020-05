Repubblica Centrafricana: Onu stanzia 3 milioni di dollari per finanziare risposta a pandemia di Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno stanziato 3 milioni di dollari per aiutare la Repubblica Centrafricana nei suoi sforzi per affrontare la pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato oggi il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, in un briefing con la stampa. “Con 94 casi confermati, la Repubblica Centrafricana sta affrontando crescenti esigenze nel contesto di capacità nazionali estremamente limitate per rispondere alla pandemia”, ha detto il portavoce, precisando che i fondi rientrano in un più ampio pacchetto di assistenza umanitaria per un importo di 12 milioni di dollari. “L'assegnazione consentirà a noi e ai nostri partner umanitari di attuare progetti prioritari nei settori della salute, dell'igiene dell’acqua, delle strutture igienico-sanitarie, della gestione dei campi, dei rifugi e dei beni non alimentari, della sicurezza alimentare, dell'alimentazione, della protezione e della logistica”, ha affermato Dujarric, condannando poi il continuo deterioramento della situazione umanitaria nel paese. Nel 2020 le Nazioni Unite hanno chiesto 401 milioni di dollari nell’ambito piano di risposta umanitaria 2020 per la Repubblica Centrafricana, di cui finora è stato finanziato solo il 28 per cento. (Res)