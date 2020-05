Usa: Facebook assume nuovo amministratore delegato per Libra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook sta per assumere come amministratore delegato di Libra, il suo progetto di criptovaluta, il principale responsabile di Hsbc, mentre il progetto si rinnova in seguito a una gelida accoglienza dello scorso anno. Lo riporta il "Wall Street Journal". Stuart Levey, un ex sottosegretario al Tesoro degli Stati Uniti che ha trascorso gli ultimi otto anni come responsabile legale capo di Hsbc, ha dichiarato che quest'estate avrebbe lasciato la banca per diventare l'a.d. di Libra, con sede in Svizzera. L'assunzione di un importante avvocato con un background settore bancario riflette gli sforzi di Facebook di rivedere i suoi piani per la valuta digitale per renderla più appetibile per i governi di tutto il mondo. L'ex segretario al Tesoro Usa, Henry Paulson, ha definito Levey "un talento straordinario", aggiungendo "Sono fiducioso che qualsiasi valuta digitale di cui ha la responsabilità stabilirà uno standard molto elevato". (Nys)