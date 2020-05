Balcani: von der Leyen, regione ha la priorità assoluta per la mia Commissione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente ha poi spiegato che, una volta superata questo periodo di crisi, ci sarà un fase di ripresa e l'Ue preparerà il piano di investimento economico e lo presenterà "alla fine dell'anno perché è legato al budget europeo". Ma, "posso già dirvi che il piano di investimenti sarà focalizzato sulle infrastrutture energetiche, ma anche sul Green deal, sulla transizione digitale, sui trasporti". Von der Leyen ha sottolineato che "la cooperazione regionale e le buone relazioni di vicinato sono fondamentali per la ripresa economica" perché "il mercato unico è la nostra forza e vogliamo che i Balcani vi si avvicinino e ne beneficino". In questo contesto, le riforme sono fondamentali, soprattutto per quanto riguarda "lo stato di diritto, il funzionamento democratico, la lotta alla corruzione". Su questi temi, l'Ue vuole vedere passi in avanti chiari, ha aggiunto von der Leyen che ha dedicato una parte del suo intervento al ruolo dell'informazione. "La libera stampa è una pietra miliare della democrazia ed è nel Dna europeo. Per combattere la disinformazione abbiamo bisogno di una stampa libera", ha evidenziato. Infine, la presidente si è detta "particolarmente convinta" della "politica di allargamento" in quanto porta "pace, sicurezza e prosperità" nel continente e si è detta "sicura che continuerà ad essere di beneficio sia per l'Ue che per la regione dei Balcani occidentali". (Beb)