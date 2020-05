Balcani: summit Ue, solidarietà per crisi Covid-19 e sostegno a percorso integrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dell'Unione europea e gli Stati membri dell'Ue, in consultazione con i leader dei Balcani occidentali e in presenza dei principali attori a livello regionale e internazionale, hanno ribadito oggi, nel summit che si è svolto in videoconferenza, la loro piena solidarietà nei confronti dei nostri partner nel contesto della crisi del coronavirus. E' quanto si legge nella dichiarazione ufficiale uscita dopo i lavori del vertice. L'Ue ribadisce il suo sostegno esplicito alla prospettiva europea dei Balcani occidentali che, dal canto loro, hanno ribadito il loro impegno a favore della prospettiva europea quale risoluta scelta strategica. "La credibilità di tale impegno dipende anche da una chiara comunicazione pubblica e dall'attuazione delle necessarie riforme", si legge al primo punto della dichiarazione. La portata della crisi del coronavirus "ci impone di dare prova di unità e solidarietà" e in questo l'Ue è al fianco dei suoi partner dei Balcani occidentali e resta fedele all'impegno di sostenerne attivamente gli sforzi tesi a contrastare la pandemia di coronavirus e i relativi effetti sulle società e sulle economie. Al terzo punto, si spiega che l'Ue ha mobilitato "molto rapidamente un pacchetto di oltre 3,3 miliardi di euro a favore dei Balcani occidentali" e che tale pacchetto "comprende un sostegno immediato al settore sanitario, in particolare attraverso la fornitura di beni essenziali per salvare vite umane, e un sostegno significativo per le esigenze di ripresa economica e sociale dei nostri partner, nonché un pacchetto da 750 milioni di euro di assistenza macrofinanziaria e un pacchetto da 1,7 miliardi di euro di aiuti da parte della Banca europea per gli investimenti". (segue) (Beb)