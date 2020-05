Balcani: summit Ue, solidarietà per crisi Covid-19 e sostegno a percorso integrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dichiarazione, si sottolinea la cooperazione tra Ue e Balcani occidentali. Cooperazione che "comprende appalti congiunti e un flusso di scambi senza restrizioni di dispositivi di protezione individuale, in modo da garantire un rapido flusso di beni essenziali attraverso le 'corsie verdi' che collegano l'Ue e i Balcani occidentali, la fornitura da parte dell'Ue di materiale di controllo per verificare il corretto funzionamento dei test per il coronavirus nei Balcani occidentali, nonché una stretta collaborazione con i pertinenti organismi sanitari". L'Ue riconosce inoltre "il prezioso sostegno offerto dai Balcani occidentali ai paesi limitrofi e all'Ue durante la pandemia" e sottolinea che questo "rispecchia la solidarietà e il sostegno reciproco su cui si fonda l'Ue. Questa cooperazione e questo coordinamento dovrebbero proseguire in futuro, anche durante tutta la fase di uscita e di ripresa dalla crisi". Nella dichiarazione si legge che "l'Ue e i partner dei Balcani occidentali condividono l'obiettivo di un'Europa pacifica, forte, stabile e unita, sostenuta dai nostri legami storici, culturali e geografici, oltre che dai nostri comuni interessi politici, di sicurezza ed economici". Per questo, l'Ue si dice determinata a intensificare ulteriormente il suo impegno a tutti i livelli per sostenere la trasformazione politica, economica e sociale della regione e accoglie con favore l'impegno dei partner dei Balcani occidentali a sostenere i valori e i principi europei e ad attuare le riforme necessarie in modo accurato e vigoroso. (segue) (Beb)