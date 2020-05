Balcani: summit Ue, solidarietà per crisi Covid-19 e sostegno a percorso integrazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aumento dell'assistenza da parte dell'Ue sarà legato al conseguimento di progressi tangibili in materia di stato di diritto e di riforme socioeconomiche, nonché al rispetto, da parte dei partner dei Balcani occidentali, dei valori, delle regole e delle norme dell'Ue". L'Unione si compiace "del forte impegno dei partner dei Balcani occidentali a favore del primato della democrazia e dello stato di diritto", in particolare per quanto riguarda la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, il buon governo, nonché il rispetto dei diritti umani, della parità di genere e dei diritti delle persone appartenenti a minoranze. "I leader dei Balcani occidentali dovrebbero garantire che i valori fondamentali, i principi democratici e lo stato di diritto siano rigorosamente rispettati e attuati anche durante l'attuazione di misure speciali e straordinarie per contenere la pandemia di coronavirus. La trasformazione sociale e l'effettiva attuazione delle riforme poggiano su queste basi. La società civile e mezzi di informazione indipendenti e pluralistici, come pure la libertà di espressione e la protezione dei giornalisti, svolgono un ruolo fondamentale nel processo di democratizzazione", si legge nella dichiarazione. Ue e Balcani occidentali scrivono di rafforzare la loro cooperazione "per contrastare la disinformazione e altre attività ibride riconducibili, in particolare, ad attori di paesi terzi che cercano di indebolire la prospettiva europea della regione". Per questo, "è necessaria una più stretta collaborazione in materia di sviluppo della resilienza e sicurezza informatica. La comunicazione strategica è essenziale a tal riguardo". (segue) (Beb)