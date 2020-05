Brasile: vertice polizia, Corte suprema chiede video con presunte pressioni Bolsonaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema brasiliana (Supremo tribunal federal, Stf) ha sollecitato la consegna del video di una riunione governativa del 22 aprile nel quale il presidente Jair Bolsonaro avrebbe chiesto, oltre le sue competenze, le dimissioni del capo della polizia federale di Rio de Janeiro. La richiesta, firmata dal giudice Celso de Mello, segue la denuncia fatta da Sergio Moro, l'ex magistrato dimessosi da ministro della Giustizia denunciando "ingerenze" del capo dello stato proprio nella nomina dei vertici della polizia federale (Pf). Moro, testimone chiave dell'inchiesta aperta dalla Corte suprema sui presunti abusi di Bolsonaro, aveva detto che nella riunione il capo dello stato chiese espressamente di poter nominare un nuovo sovrintendente per la polizia federale di Rio de Janeiro, lo stato in cui il capo dello stato è residente e dove ha costruito la sua carriera politica. "Tu hai 27 soprintendenze, ne voglio solo una per me, quella di Rio de Janeiro'", avrebbe affermato il presidente. (segue) (Brb)