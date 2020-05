Lavoro: sindacati Roma, da Multiservizi e Ati no ad ammortizzatori, pesa silenzio Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Roma Multiservizi e le altre società non attiveranno gli ammortizzatori sociali: in tutto questo pesa il silenzio del sindaco Raggi. È quanto affermano in una nota i sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Fiadel. "Nonostante la richiesta dell'amministratore unico di Ama Spa Stefano Zaghis, suggerita anche dalla Prefettura, di attivare gli ammortizzatori sociali per permettere di governare un percorso molto complicato, Roma Multiservizi e le altre società dell'Ati che ha deciso di abbandonare l'appalto per la raccolta del porta a porta delle utenze non domestiche, non procederanno con il fondo di integrazione salariale e invieranno le lettere di licenziamento - aggiungono sindacati -. Questo quanto comunicato nel tavolo tenutosi oggi pomeriggio, con una chiara scelta di vanificare ogni possibile soluzione permessa dalle norme vigenti e ancora in discussione con Roma Capitale e Ama Spa. Sostengono di non poter attivare il Fis perché non previsto in caso di cessazione delle attività. Attività che cessa, lo ricordiamo, perché non accettano di proseguire un appalto che hanno vinto, decidendo di partecipare al bando". (segue) (Com)