Lavoro: sindacati Roma, da Multiservizi e Ati no ad ammortizzatori, pesa silenzio Raggi (2)

- Secondo i sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Fiadel "Dopo anni si conferma lo schema di sempre: una società controllata da Ama, ma ormai fuori controllo, continua a usare i lavoratori come ostaggi. A poco serve l'offerta di Roma Multiservizi di una possibile ricollocazione, ma con altro contratto nazionale e senza alcuna garanzia su orari di lavoro e retribuzione, per una parte dei 270 lavoratori, gli oltre 80 che attualmente sono impiegati dalla capofila. Un prendere o lasciare che serve per ricattare ancora una volta i lavoratori, a cui di fatto si offre un'incognita: o il licenziamento o l'arbitrio del padrone. In tutto questo - sottolineano i sindacati - pesa il silenzio della sindaca Virginia Raggi, che rimbomba in una città ormai priva di governo, che abbandona le persone. Questo silenzio è di fatto una firma su quelle lettere di licenziamento, che non dà risposte nemmeno alla mozione approvata ieri dall'Assemblea capitolina. Nei prossimi giorni, a prescindere da tutto, saremo obbligati a scendere in piazza, assumendoci tutti i rischi del caso, per contrastare - concludono - questa cinica operazione di chi, dopo aver vinto un appalto, decide di uscire, con il benestare del proprio azionista e grazie all'ignavia delle istituzioni". (Com)