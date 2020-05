Imprese: Enel, in arrivo investimenti importanti in decarbonizzazione ed elettrificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modello di business su cui si incentra il Piano strategico 2020-2022 di Enel punta a sfruttare al massimo le opportunità connesse alla transizione energetica e ai processi di decarbonizzazione ed elettrificazione, che stanno impattando drasticamente l’intero settore. Lo ha detto il Cfo Alberto De Paoli durante la conference call organizzata oggi per presentare il resoconto intermedio di gestione del gruppo al 31 marzo 2020. Nello specifico, prosegue la nota, il piano di investimenti prevede investimenti in decarbonizzazione per 14,4 miliardi di euro, tesi allo “sviluppo di nuova capacità rinnovabile e alla graduale sostituzione degli asset di generazione convenzionale”. Le stime prevedono che il contributo della decarbonizzazione all’Ebitda sarà pari a 1,4 miliardi di euro. Ulteriori 1,2 miliardi di investimenti saranno invece destinati all’elettrificazione dei consumi, facendo leva “sulla crescita e la diversificazione della base clienti retail e sulle efficienze collegate al trasferimento delle attività su piattaforma”. In aggiunta, sono in programma investimenti per 13 miliardi di euro nelle “infrastrutture, per adattare le reti di distribuzione ad un sistema di generazione basato sulle energie rinnovabili, e in ecosistemi e piattaforme per lo sviluppo di nuovi servizi”. (Ems)