Coronavirus: Egitto riporta 17 nuovi decessi e altri 387 casi nelle ultime 24 ore

- Il ministero della Sanità egiziano ha annunciato 17 nuovi morti e 387 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo quanto riferito dal dicastero in una nota, il bilancio totale dei decessi è salito a 469, mentre totale dei contagi è saluti a 7.588. Il ministero ha affermato che 85 persone sono state dimesse dagli ospedali, portando il numero totale dei guariti a 1815. Ieri l’Egitto ha registrato il suo record di contagi giornaliero, con 388 casi, il picco più alto da quando il paese ha riportato il caso a metà febbraio. Lo scorso 4 maggio il capo dell'Autorità generale per l'assistenza sanitaria egiziano, Ahmed al Subki, ha lanciato l'allarme per il crescente numero di contagiati in Egitto e ha affermato che gli ospedali per l'isolamento sanitario dei contagiati hanno raggiunto questa settimana il massimo livello di capacità di accoglienza. Secondo secondo Sobki, in Egitto almeno 900 mila persone hanno interagito direttamente o indirettamente con persone contagiate da coronavirus. Secondo il funzionario, il ministero ha predisposto una stretta supervisione delle persone che sono state a contatto con contagiati.(Cae)