Coronavirus: Gallera, no a scorciatoie per lotta a covid, uniche armi sono sorveglianza attiva, comportamenti responsabili e dpi

- "Non ci sono scorciatoie per combattere la diffusione del covid-19, le uniche armi efficaci sono la sorveglianza dei cittadini ai primi sintomi, l'adozione di comportamenti responsabili, il rigoroso utilizzo dei dispositivi di protezione personale e degli accorgimenti necessari". È la posizione affidata a una nota dell'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in merito al dibattito relativo ai test sierologici. "I provvedimenti che stiamo elaborando per la 'fase 2' - spiega Gallera - riguardano infatti la sorveglianza delle persone direttamente sui luoghi di lavori, con campanelli d'allarme che si accendono ai primi sintomi sospetti, la conseguente quarantena precauzionale fino alla realizzazione del tampone che avviene in modo tempestivo. Abbiamo inoltre previsto il rafforzamento delle cure al domicilio grazie alla telemedicina e al telecontrollo". In relazione alle segnalazioni di iniziative di enti e aziende che propongono di effettuare test sierologici per l'effettuazione di ricerca anticorpi anti sars-cov-2 a cittadini e lavoratori, l'assessore Gallera precisa che "l'Ats città metropolitana di Milano ha già provveduto nei giorni scorsi a richiamare le caratteristiche, le tipologie e i destinatari delle analisi sierologiche validate dalle autorità di sanità pubblica competenti che rientrano nelle misure ufficiali di contenimento e risposta all'emergenza coronavirus". "Ogni altra iniziativa - si legge nella nota trasmessa da Ats ai sindaci il primo maggio scorso - ricade pertanto sotto la responsabilità degli organizzatori, anche per ciò che attiene gli aspetti di corretta e consapevole informazione delle persone coinvolte e nel rispetto del regime autorizzativo vigente". (segue) (com)