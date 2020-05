Coronavirus: Gallera, no a scorciatoie per lotta a covid, uniche armi sono sorveglianza attiva, comportamenti responsabili e dpi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal 23 aprile scorso - osserva Gallera - Regione Lombardia ha in effetti avviato l'esecuzione di test sierologici attraverso un prelievo di sangue venoso periferico, ma questa campagna serve a verificare se un organismo ha sviluppato anticorpi neutralizzanti. Le analisi sono infatti rivolte, in questa fase, a cittadini in quarantena, e ai loro contatti, che non avevano eseguito il tampone". In particolare, la call per i test sierologici regionali viene rivolta a: cittadini ancora in quarantena fiduciaria, soggetti sintomatici, con quadri simil influenzali, senza sintomi da almeno 14/21 giorni segnalati dai medici di medicina generale alle Ats i contatti di casi asintomatici o con sintomi lievi, identificati dalle Ats a seguito dell'indagine epidemiologica già prevista, ma senza l'effettuazione del tampone nasofaringeo per ricerca di Sars-Cov-2, anch'essi ancora in quarantena fiduciaria". (com)