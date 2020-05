Fase 2: Scalfarotto (Iv), dare ossigeno alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Italia viva, Ivan Scalfarotto, in occasione della diretta pomeridiana sulla pagina Fb di Iv, ha osservato: "L’abbiamo detto dall’inizio che dobbiamo pensare a quella terra di mezzo che c'è tra ora e quando il virus sarà finalmente debellato. Più che di valutazioni etiche, come quelle date da Conte, c'è necessità di indicazioni pratiche, di protocolli di sicurezza anche per le imprese per non correre il rischio che il Paese muoia e non possa ripartire. Dobbiamo aiutare - ha continuato il sottosegretario agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale - le piccole e medie imprese che hanno bisogno anche di fondo perduto, di ossigeno per non morire di asfissia. Il decreto Cura Italia doveva portare immediatamente liquidità, ma non è andata così, troppe imprese stanno anticipando la cassa integrazione ai dipendenti e i 25 mila euro non sono stati erogati dalle banche. In questa situazione di asfissia il rischio è che non aprano più, un rischio che non possiamo permetterci - ha concluso Scalfarotto - perché il debito che stiamo facendo andrà restituito e se non abbiamo un’economia che gira, non potremo mai restituire questi soldi". (Rin)