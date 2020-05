Colombia: sindaco Bogotà, resistere a pressioni governo per ritorno alla normalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Bogotà, Claudia Lopez, ha dichiarato che la capitale Bogotà deve resistere alle pressioni del governo per un “ritorno alla normalità” nel contesto della crisi sanitaria legata al coronavirus. “Sento che la grande sfida di Bogotà è resistere a questa pressione di tornare alla normalità. Guido la capitale con un governo di centrosinistra rispetto a un governo nazionale di destra che fa pressione per tornare alla normalità: tornare alla produzione e al lavoro perché si perdono più vite a causa della fame che della pandemia”, ha detto Lopez intervenendo al foro virtuale dell’Unione delle città e dei governi locali. In Colombia si registrano ad oggi oltre 8 mila casi di contagio confermati e 378 decessi legati al coronavirus. (segue) (Mec)