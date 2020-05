Colombia: sindaco Bogotà, resistere a pressioni governo per ritorno alla normalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute colombiano, Fernando Ruiz, ha dichiarato che il picco di contagi da coronavirus nel paese è atteso a fine giugno. Secondo il ministro, che ha parlato all’emittente “BluRadio”, senza le misure di contenimento il picco sarebbe stato raggiunto già nella seconda settimana di maggio. “Con le misure che sono state adottate, l’arrivo del picco è stato prolungato nel tempo e ci aspettiamo che arrivi tra l'ultima settimana di giugno e la prima settimana di luglio", ha detto il ministro. Ieri il presidente della Colombia Ivan Duque ha annunciato un’estensione della quarantena obbligatoria fino al 25 maggio, nel tentativo di contenere la diffusione della pandemia di coronavirus. “Tra l’11 e il 25 maggio estenderemo l’isolamento preventivo obbligatorio ma recupereremo spazio per la vita produttiva”, ha detto Duque in un discorso trasmesso in televisione. Oltre ai settori delle costruzioni e manifatturiero, che hanno ripeso le attività dal 27 aprile scorso, a partire dall’11 maggio potranno iniziare a operare tra gli altri i settori industriale e della vendita delle auto, di mobili e altri articoli. “Inizieremo anche a muoverci per la riattivazione della vendita al dettaglio, per la quale è prevista l’applicazione di protocolli”, ha aggiunto il capo dello stato. Allentamenti maggiori sono previsti per i singoli municipi dove non si registrano casi di contagio, 943 su 1.123, secondo stime ufficiali. (segue) (Mec)