Ue: tradizionale conferenza ‘The State of the Union’ sarà online l'8 maggio per discutere di Covid-19

- Si terrà venerdì 8 Maggio online il consueto appuntamento fiorentino con la conferenza ‘The State of the Union’, organizzata dall’Istituto Universitario Europeo. Politici, studiosi ed esperti discuteranno online come l’Europa e le istituzioni internazionali stiano gestendo la crisi generata dalla diffusione del virus Covid-19, e quale sarà il suo impatto sulle politiche sanitarie, l’economia, e la cooperazione globale. Come sempre, saranno numerosissimi gli interventi di alto profilo, tra cui il primo ministro italiano Giuseppe Conte, la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la direttrice esecutiva del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva e molti altri. Mentre ci si interroga su cosa significhi l'emergenza coronavirus, la conferenza ‘The State of the Union’ radunerà esperti da tutto il mondo per discutere l’impatto del Covid-19 con tre sessioni in diretta online. L’evento sarà visibile in livestream su stateoftheunion.eui.eu a partire da venerdì 8 Maggio dalle 10.(Res)