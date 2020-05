© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incendio divampato al terzo piano di una palazzina in via Isole Pelagie a Roma è morta una donna di 89 anni. L'allarme è stato lanciato alle 17.30 circa e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. Al momento non si conoscono le cause che hanno innescato le fiamme (Rer)