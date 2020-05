Imprese: Enel, confermata assemblea ordinaria il 14 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea ordinaria di Enel si terrà il prossimo 14 maggio come da programma. Lo ha confermato il Cfo Alberto De Paoli durante la conference call odierna, organizzata per presentare il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020. Ribadendo la solidità patrimoniale del gruppo e il suo modello di business "sostenibile e pienamente integrato", il Cfo ha sottolineato che all’ordine del giorno, tra le altre cose, ci sarà l’approvazione della politica di remunerazione del gruppo e dei dividendi, la cui distribuzione al momento è prevista per il mese di luglio. (Ems)