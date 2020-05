Olimpiadi 2026: Fontana, bene approvazione legge, è un premio al nostro impegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una bella notizia, un segnale importante in vista della ripresa della Lombardia e più in generale dell'intero Paese". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta la notizia dell'approvazione della Legge per le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. "Un premio al nostro impegno e al gioco di squadra - aggiunge il governatore Fontana - che ha caratterizzato tutto il lavoro che ci ha consentito di raggiungere questo importante traguardo. Ora, con l'auspicio che l'emergenza si trasformi in 'nuova normalità' - conclude Fontana - inizieremo a concentrarci concretamente sul percorso che dovrà portarci fini al 2026". (com)