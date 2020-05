Usa: Washington a Omc, “nessuna base legale” per autorizzare rivalse Ue in disputa Boeing-Airbus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha “rispettato pienamente” le conclusioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) secondo cui le agevolazioni fiscali concesse dalle autorità dello stato di Washington in favore della compagnia produttrice di velivoli statunitense Boeing, poi abrogate, erano illegali, per cui non vi è “nessuna base legale valida” per autorizzare “rivalse” da parte dell'Unione europea. È quanto ribadito oggi dal rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, Robert Lighthizer, in una nota indirizzata all’organismo internazionale. “Con l'abrogazione da parte dello Stato di Washington delle agevolazioni fiscali, gli Stati Uniti hanno pienamente attuato la raccomandazione dell'Omc, ponendo fine a questa controversia”, ha dichiarato Lighthizer. “Questo passaggio garantisce che non vi siano basi valide per l'Ue per rivalersi contro le merci statunitensi”, ha aggiunto. La lettera formale all'Omc mira a neutralizzare la domanda di richieste di rivalsa da parte dell'Ue per circa 10 miliardi di dollari nell’ambito della disputa di lunga data che vede contrapposte le società Boeing e Airbus. Lo scorso anno l'Omc ha concesso agli Stati Uniti la possibilità di riscuotere dazi sui beni dell'Ue per un valore di 7,5 miliardi di dollari, compresi aeromobili, vini e formaggi, a causa dei sussidi concessi dalle autorità di Bruxelles al consorzio Airbus, ritenuti illegali. Nel marzo scorso le autorità dello stato di Washington hanno abrogato le agevolazioni fiscali introdotte per la prima volta nel 2004, che hanno consentito a Boeing di risparmiare circa 118 milioni di dollari nel 2018. L'Omc dovrebbe emettere la sua decisione sulle richieste di rivalsa da parte dell'Ue nel mese di giugno. (Nys)