Coronavirus: Lega, Stato metterà italiani in quarantena senza fare i tamponi

- Massimiliano Capitanio e Elena Maccanti, deputati della Lega e componenti della commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni a Montecitorio, affermano che "l'audizione alla Camera del commissario Arcuri ci ha lasciati senza parole. L'ufficiale del governo - continuano i parlamentari in una nota - di fatto si è lavato le mani in merito agli aspetti tecnologici e al rischio privacy dell'applicazione. Il fatto più grave è che non abbia saputo rispondere chiaramente su come lo Stato supporterà le Regioni ogni volta che l'applicazione informerà un cittadino di essere entrato in contatto con un soggetto covid-positivo con il conseguente inizio della quarantena". I due esponenti della Lega proseguono: "Il commissario Arcuri ha scaricato l'onere dei tamponi sulle Regioni, dimostrando di non aver pianificato una strategia per fornire anche i reagenti e per supportare i processi di analisi. In questo modo l'app bloccherà in casa (in malattia) migliaia di italiani che potrebbero aspettare per settimane la prova del tampone. Convocheremo in commissione il ministro Pisano: o si chiariscono questi aspetti - concludono Capitanio e Maccanti - o la app porterà più danni che benefici".(Com)