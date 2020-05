Balcani: presidente serbo Vucic, avanti con prospettiva Ue per la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha auspicato un avanzamento della prospettiva europea per i paesi dei Balcani occidentali. Secondo quanto riporta la stampa locale, Vucic ha avviato così il suo intervento in videoconferenza nell'ambito del vertice sui Balcani occidentali previsto inizialmente a Zagabria. Vucic ha illustrato ai partecipanti la situazione in Serbia e le misure intraprese contro l'emergenza coronavirus. Il capo dello Stato si è soffermato sul contesto economico, ringraziando Bruxelles per gli aiuti forniti nel corso della pandemia. Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, rappresenta oggi il paese al vertice sui Balcani occidentali che si svolge in videoconferenza. Vucic ha precisato nei giorni scorsi che la Serbia ha "molte aspettative" riguardo a questo vertice, perché il paese intende partecipare ai programmi dell'Unione europea con l'obiettivo di proseguire nell'avanzamento economico e di superare l'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus. "Parlerò di politica, delle questioni politiche fondamentali e del futuro della Serbia nell'Ue. Questo è per noi di grande importanza", ha aggiunto il capo dello Stato. (Seb)