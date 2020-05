Rpt - Trasporti: Piccolo (Pd), rispetto scadenze concordato Atac non sia auspicio ma certezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con testo corretto dalla fonte) - La scadenza dei termini previsti a giugno per le somme che Atac deve erogare nell'ambito del concordato preventivo "va rispettata per motivi obiettivi" poiché "130 milioni di euro nell'economia romana sono oro di questi tempi". È quanto afferma in una nota la consigliera capitolina del Pd, Ilaria Piccolo. "Rispettare la scadenza originaria di Atac per pagare i debiti con il più alto grado di privilegio non può essere solo un auspicio ma una certezza e di questi tempi anche un principio etico - spiega Piccolo. Immettere in questa fase congiunturale una considerevole liquidità nell'economia romana è oro. L'assessore Lemmetti nell'annunciare questa possibilità in commissione mobilità, è senz'altro consapevole che pagare 130 milioni ai creditori significa fornire una consistente bombola d'ossigeno a molti soggetti in difficoltà considerato che tra coloro che attendono questo pagamento ci sono circa 800 ex dipendenti che dovrebbero percepire i loro Tfr, alcuni anche da oltre 3 anni, una moltitudine di microimprese, liberi professionisti, cooperative che debbono avere altri 40 milioni. Infine, 30 milioni debbono essere versati all'Inps sui conti previdenziali dei dipendenti che a breve saranno collocati a riposo. Costoro rischiano seriamente di non trovare i versamenti nei calcoli per l'erogazione dell'assegno di pensione. Ricordo all'assessore - prosegue Picccolo - che il rispetto dei tempi per i pagamenti, senza usare eventuali 6 mesi proroga resi possibili dal dpcm Cura Italia, non è una decisione in capo alla giunta capitolina; eventualmente questa necessità è valutata dal tribunale che decide di spostare o meno le scadenze in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto. Non è quindi una decisione di legge e spetta solo ai giudici concedere una eventuale proroga all'avvio dei risacimenti. Questa amministrazione - conclude - è in forte ritardo nel dare liquidità ad Atac ma è necessario pagare entro il 25 giugno a iniziare dai soggetti più deboli e se qualcuno eventualmente dovrà attendere, questi, al limite, saranno le banche. Significa dare sostegno a chi sta con fatica riprendendo la propria attività lavorativa: i pagamenti non sono rimandabili". (Com)