Fase 2: Lega, folle 500 euro per biciclette e solo 600 per partite Iva

- I deputati della Lega in commissione Trasporti alla Camera Elena Maccanti, Giuseppe Donina, Edoardo Rixi, Massimiliano Capitanio, Fabrizio Cecchetti, Antonietta Giacometti, Giovanni Tombolato ed Adolfo Zordan sottolineano che il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli "ci informa in audizione in commissione Trasporti che la soluzione a tutti i problemi di mobilità, dovuti all'emergenza Covid, è un bonus di 500 euro per l'acquisto di monopattini e biciclette. Mentre il governo cerca alternative alle auto e ai mezzi pubblici, tralasciando il problema pendolari - continuano i parlamentari in una nota congiunta - prevede per le partite Iva aiuti per 600 euro. Questo distacco dalla realtà non è accettabile in un momento del genere, siamo alla follia".(Com)