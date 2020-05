Milano: Metro4, al via attività di scavo archeologico in via Pantano per lavori stazione Sforza Policlinico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziano le attività di scavo archeologico in via Pantano, nell’ambito dei lavori della stazione M4 Sforza Policlinico. Lo scavo consentirà di fare ulteriori verifiche relative alle proposte di collegamento alla stazione Missori della linea 3 della metropolitana. Lo comunica in una nota Metro4Milano che evidenzia come "queste attività dureranno alcune settimane". Il cantiere si estenderà nella parte di via Pantano, all’incrocio con via Larga e piazza Velasca. Nel tratto interessato si verificherà un restringimento della carreggiata, ma la circolazione rimarrà sempre garantita sia per gli autoveicoli che per i pedoni. (com)