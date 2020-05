Coronavirus: Di Maio, garantire un’estate serena a italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario lavorare come governo per garantire a tutti gli italiani una estate più normale possibile. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un’intervista realizzata da Maurizio Costanzo andata in onda sulle principali tv locali italiane. “Non ci sarà mai la normalità che abbiamo conosciuto in passato finché non avremo un vaccino, ma le misure restrittive di adesso ci servono anche per garantire una estate serena agli italiani”, ha dichiarato Di Maio. “Se sbagliamo ora ci facciamo l’estate seduti in casa, questo non deve succedere. Se gli italiani avranno l’opportunità di andare al mare e in montagna riusciremo a sostenere anche la nostra industria turistica in un momento di grande difficoltà”, ha aggiunto il ministro. (segue) (Res)