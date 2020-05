Coronavirus: Di Maio, garantire un’estate serena a italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’intervista, Di Maio, ha espresso il suo dolore per le persone anziane decedute durante questa pandemia. “Ho perso i miei nonni da piccolo, ho molti ricordi di loro. Si chiamavano Giuseppe e Gaetana, hanno passato una vita a crescere i figli e poi si sono dedicati ai nipoti dopo aver fatto il loro dovere di genitori. In questo momento storico il pensiero va a tutte quelle famiglie che hanno perso i loro cari. In questa crisi stanno emergendo molte contraddizioni nella nostra società, noi dovremmo tutelare i nostri anziani”, ha dichiarato Di Maio. “Serve un piano per tutto quello che riguarda l’assistenza agli anziani. Si sta parlando di un piano infanzia che è giustissimo per i bambini, ma serve anche un piano anziani, in un paese dove l‘età media è molto alta”, ha aggiunto. Anche riguardo ai giovani, aggiunge Di Maio, dobbiamo pensare che “sono la nostra forza e bisogna fare in modo che siano una risorsa da cui attingere e non da perdere, quando emigrano”. In merito alla situazione dell’Italia, secondo Di Maio, spesso gli stessi italiani si sottovalutano: “Noi abbiamo aiutato tanti popoli nel mondo e ora stanno restituendo quella solidarietà. Noi all’estero abbiamo un primo grande credito che ci viene dal made in italy, i nostri artigiani e le nostre aziende producono cose che arrivano in tutto il mondo e ovunque si vada nel mondo c’è una parte di società che desidera il made in italy. All’estero tutti ci riconoscono una grande capacità industriale”. (Res)