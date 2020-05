Decreto maggio: Sabatini (Abi), bene misure per rafforzare patrimonializzazione imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell'Associazione bancaria italiana, Giovanni Sabatini, in rappresentanza del presidente Antonio Patuelli, ha partecipato a uno degli incontri con le parti sociali promosso dal governo. Nel costruttivo confronto - si legge in una nota dell'Abi - il direttore Sabatini ha illustrato i possibili miglioramenti del decreto legge 23/2020 per velocizzare ulteriormente gli anticipi di liquidità con riferimento ai profili di certezza del diritto, tutela della legalità e prassi operative. Sul decreto in preparazione - conclude la nota - il direttore Sabatini ha espresso condivisione per le misure per rafforzare la patrimonializzazione di tutte le tipologie di imprese per favorire una più veloce ripresa.(Com)