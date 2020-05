Emirati-Italia: rilancio del Made in Italy sarà all'insegna dell'innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli Emirati Arabi Uniti è stato dedicato oggi il focus del nono Webinar di "Mercati in Diretta", iniziativa organizzata dalla Farnesina e dall'Agenzia Ice per approfondire le prospettive di rilancio della presenza delle imprese italiane nei principali mercati a seguito dell'emergenza sanitaria e della crisi economica causate dalla pandemia. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa dell’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi, il Webinar, che ha fatto registrare una partecipazione record di oltre 600 aziende italiane, è stato introdotto dal sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, che ha descritto le misure varate dal governo italiano per sostenere l'internazionalizzazione delle aziende italiane colpite dagli effetti della pandemia. Da parte sua, il presidente dell'agenzia Ice, Carlo Ferro, ha evidenziato l'andamento dell'interscambio bilaterale tra Italia ed Emirati e illustrato la programmazione dell'Agenzia con riferimento al mercato emiratino. (segue) (Res)