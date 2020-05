Emirati-Italia: rilancio del Made in Italy sarà all'insegna dell'innovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’evento è intervenuto l'ambasciatore negli Emirati, Nicola Lener, che ha descritto l'impatto del Covid-19 sull'economia degli Emirati, le prevedibili linee di tendenza per l'uscita dalla crisi e le loro implicazioni per le aziende italiane, sottolineando in particolare l'importanza dell'innovazione quale chiave di accesso al mercato emiratino. E ciò anche nella prospettiva di Expo2020 Dubai, che a seguito del rinvio al 2021, appare destinata a rappresentare una piattaforma di straordinario valore per rilanciare il nostro sistema economico sullo scenario globale. Da parte sua, il direttore dell' Ufficio Ice Dubai, Amedeo Scarpa, ha presentato l'esito di un sondaggio sugli effetti della crisi svolto presso un centinaio di importatori di prodotti italiani presenti sul mercato locale, mentre il direttore di Sce per il Medio Oriente, Maurizio d' Andria, ha illustrato le garanzie offerte alle imprese da Sace-Simest, incluso il nuovo Fondo "Garanzia Italia". Come riferisce la nota dell’ambasciata, “il webinar, che ha incluso una sessione domanda e risposta ed un intervento del direttore Generale di Ice, Roberto Luongo, ha costituito un' importante occasione non solo per fornire alle imprese un aggiornamento sulle tendenze in atto in un mercato prioritario come quello emiratino, ma anche per evidenziare il ruolo che tutte le istituzioni del Sistema paese svolgono in forma coordinata per rafforzare la presenza italiana negli Emirati”. (Res)