Coronavirus: previsioni economiche Ue, shock violento, recessione di proporzioni storiche (11)

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha infine sottolineato che "è il momento di essere coraggiosi e ambiziosi con le azioni sostenute dal bilancio dell'Ue". Per Sassoli, "il pacchetto di ripresa deve essere consistente e deve aggiungere valore all'interno di un Quadro finanziario pluriennale (Qfp) forte" perché "la crisi ha aumentato lo squilibrio tra le regioni europee" e "il piano di ripresa dovrebbe contribuire a colmare questa lacuna". Secondo Sassoli, "l'aumento dei massimali delle Risorse Proprie annunciato dalla Commissione è un buon punto di partenza, ma dovrebbe essere permanente ed accompagnato da nuove risorse proprie che rimangano un prerequisito per qualsiasi accordo sul Qfp".A questo proposito, il Parlamento europeo ha fatto sapere che la prossima settimana, in sessione plenaria, voterà una risoluzione sul piano di ripresa (Recovery Plan) in cui il Qfp sarà al centro e un rapporto di iniziativa legislativa che propone un Piano d'emergenza. E sulla proposta della Commissione sul Recovery Fund, che dovrebbe includere pure una nuova proposta per il Qfp 2021-2027, è stato Gentiloni a definire i tempi: "Il nostro piano verrà deciso nelle prossime settimane. Non sta a me decidere quando. Stiamo lavorando duramente e non è un compito facile. (La presentazione della proposta) sarà nelle prossime settimane, non posso dire la prossima settimana", ha detto. "Confido che il Consiglio europeo approvi questa proposta, con l'ovvia discussione tra gli Stati membri, perché, se avremo questo sul tavolo, le prospettive sarebbero molto più rassicuranti. Non direi la stessa cosa se non l'avessimo, perché sicuramente ci sarebbero conseguenze. Quindi, sono fiducioso che venga approvato a giugno", ha concluso. (Beb)